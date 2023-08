Vijf kinderen zijn zaterdagavond na het buitenspelen onwel geworden op de Goudriaankade in Den Haag. Het gaat om kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 14 jaar uit twee gezinnen, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Waardoor ze niet goed zijn geworden, is onbekend en wordt onderzocht, zegt een woordvoerster van de politie.