Fabian Wolff nam tien jaar lang als Joodse publicist deel aan debatten binnen de Joodse gemeenschap in Duitsland. Conservatieve Joden wierp hij voor de voeten dat ze voortdurend –maar overbodig– waarschuwden voor het antisemitisme in Duitsland. „Het Duitse antisemitisme is in werkelijkheid niet zo erg”, zei hij eens.