IMCD is de laatste handelsdag voor het weekend onderaan de AEX-index geëindigd, nadat de chemicaliëndistributeur vrijdag zijn kwartaalcijfers had gepubliceerd. Daarbij bleef het koersverlies wel beperkt in vergelijking met het begin van de dag, toen het aandeel 8 procent lager begon. Na de slotbel ging het om een verlies van 1,4 procent.