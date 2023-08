De waarde van Apple is na de opening van de beurzen in New York onder de 3000 miljard dollar gezakt. In juni doorbrak het techconcern als eerste bedrijf nog die historische grens. Aanleiding voor de terugval zijn de kwartaalcijfers waar het bedrijf donderdag mee kwam. Die vielen niet in de smaak bij beleggers. Het aandeel verloor 3,2 procent.