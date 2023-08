PayPal heeft de handelsdag op Wall Street afgesloten met een flinke min van 12,3 procent. De kwartaalcijfers van het betalingsbedrijf vielen niet in de smaak bij beleggers. Weliswaar steeg de omzet en was het bedrijf in tegenstelling tot het tweede kwartaal vorig jaar weer winstgevend, de operationele marge viel tegen. Dat is het winstpercentage dat op de omzet wordt geboekt.