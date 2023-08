Eneco moet 2,4 miljoen euro terugbetalen, die het bedrijf had verdiend door een verzwegen typfout bij een beursorder. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) had een onderzoek naar de transactie ingesteld. Eneco laat via een woordvoerder weten dat het om een „ongelukkige fout” in een „hectische periode” gaat.