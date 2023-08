Paus Franciscus heeft in Lissabon dertien slachtoffers ontmoet van seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Portugal. Hij is in Lissabon vanwege een grote katholieke jongerenbijeenkomst. Eerder dit jaar stelde een Portugese onderzoekscommissie dat er ten minste 4815 minderjarigen seksueel zijn misbruikt binnen de kerk in de afgelopen zeventig jaar.