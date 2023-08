BuZa over dode migranten Tunesië: blijven letten op mensenrechten

Nederland zal het belang van mensenrechten blijven benadrukken waar het gaat om de omgang van Tunesië met migranten. Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in reactie op de beelden van een moeder en haar kind die dood werden aangetroffen in de woestijn nadat ze waren teruggestuurd door Tunesische autoriteiten. Demissionair premier Mark Rutte had een belangrijke rol bij de onderhandelingen die leidden tot de asieldeal die het Noord-Afrikaanse land onlangs sloot met de Europese Unie. De afspraken worden momenteel verder uitgewerkt.