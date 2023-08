Opnieuw kondigt een Tweede Kamerlid aan te vertrekken na de aankomende verkiezingen in november. Het gaat dit keer om VVD’er Jan Klink, die in de Kamer het woord voerde over buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Hij wil meer tijd voor zijn vier jonge kinderen en kandideert zich daarom niet opnieuw als Kamerlid.