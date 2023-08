Dode vissen in water door storing bij rioolzuiveringsinstallatie

In twee grachten in De Bilt en in Utrecht zijn honderden dode vissen aangetroffen nadat er rioolwater in het water is terechtgekomen. Daardoor is het zuurstofgehalte laag waardoor de vissen sterven of naar lucht happen. Oorzaak is een storing van afgelopen weekend bij een rioolzuiveringsinstallatie in De Bilt waardoor het afvalwater tijdelijk niet kon worden verwerkt, meldt hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden dinsdag.