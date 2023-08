Bijna zes maanden na de zware aardbeving in Turkije en Syrië heeft Save the Children in totaal bijna 587.000 aardbevingsslachtoffers ondersteund, onder wie meer dan 318.000 kinderen. In Syrië bereikte de hulporganisatie de meeste slachtoffers, in samenwerking met lokale partners. Daar werden van februari tot eind juni meer dan 410.000 mensen geholpen.