De Japanse autoproducent Toyota zag de winst in het afgelopen kwartaal flink stijgen. De grootste autofabrikant ter wereld kon weer meer auto’s afleveren door de afnemende problemen in de aanvoerketen waardoor de productie kon worden opgevoerd. Eerder kampten veel autofabrikanten nog met tekorten aan onderdelen zoals chips. Ook de goedkopere Japanse yen stuwden de verkopen in het buitenland.