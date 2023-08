Toyota behoorde dinsdag tot de winnaars op de aandelenbeurs in Tokio. De Japanse autofabrikant zag de winst in het afgelopen kwartaal flink stijgen. Het bedrijf kon weer meer auto’s afleveren door de afnemende problemen in de aanvoerketen. Eerder kampten veel autofabrikanten nog met tekorten aan onderdelen zoals chips. Het aandeel werd 2,6 procent hoger gezet.