Sandalenmerk Birkenstock wordt mogelijk in september naar de aandelenbeurs in New York gebracht door zijn eigenaar waarbij een prijskaartje aan het bedrijf wordt gehangen van meer dan 8 miljard dollar. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Birkenstock is in handen van de Amerikaanse investeringsmaatschappij L Catterton, die het bedrijf twee jaar terug overnam van de oprichtersfamilie.