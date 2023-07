4,8 miljoen Oekraïners in Rusland, onder wie 700.000 kinderen

Sinds de Russische invasie in Oekraïne bijna 1,5 jaar geleden heeft Rusland ongeveer 4,8 miljoen inwoners uit het deels bezette buurland zien arriveren, onder wie ruim 700.000 kinderen. Kinderen die zonder ouderlijke zorg waren achtergelaten, werden in pleeggezinnen geplaatst, meldt het Russische nieuwsportaal RBK op basis van een rapport van de Russische kinderombudsvrouw. De overgrote meerderheid van de kinderen zou met hun ouders of andere familieleden zijn gearriveerd.