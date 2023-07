Op de eerste dag dat Rijkswaterstaat aan het werk is op de A12 bij Arnhem staan er in en rond de Gelderse hoofdstad al vele kilometers file. Het verkeer loopt vertraging op doordat de A12 tussen de knooppunten Grijsoord en Waterberg in oostelijke richting is afgesloten wegens wegwerkzaamheden en reparaties aan viaducten. Bovendien wordt er ook gewerkt aan de Weerdjesstraat, een belangrijke straat in de centrumring van Arnhem.