Edelherten vreten door Berlage ontworpen tuinen op Veluwe kaal

Edelherten vreten de door de beroemde architect Berlage ontworpen tuinen bij Jachthuis Sint Hubertus in Het Nationale Park De Hoge Veluwe kaal. De tuinen, net als het jachthuis rijksmonumenten, zijn in de loop der jaren al diverse keren opnieuw aangeplant, maar het wild vindt alle gekozen soorten vaste planten en rozen tot nu toe steeds lekker. Het park gaat het nu proberen met rododendrons en azalea’s, in de hoop dat deze houtige struiken minder aanlokkelijk zijn.