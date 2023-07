Het Oekraïense leger claimt een succesvolle aanval te hebben uitgevoerd op de belangrijke brug bij Tsjonhar in de snelweg naar Melitopol. De oeververbinding tussen de Krim en de eveneens door de Russen bezette regio Cherson is daardoor beschadigd. Kyiv meldde bovendien vorderingen in de buurt van Bachmoet, verder naar het oosten. Daar nam president Volodymyr Zelensky zaterdag een kijkje.