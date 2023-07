De natuurbranden in Griekenland zijn over het geheel genomen „onder controle”. Het betekent niet dat de angst is verdwenen en de brandweerlieden op vakantie kunnen. Zaterdag ontstonden er volgens Griekse media drie nieuwe vuurhaarden, ditmaal op de Peloponnesos. Meer dan honderd personen zijn bezig met de bluswerkzaamheden, met assistentie van zeven vliegtuigen en twee helikopters.