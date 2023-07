Chipmaker Intel flink hoger op positief Wall Street

Intel behoorde vrijdag tot de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. De chipproducent wist afgelopen kwartaal een verrassende winst te boeken. Ook de vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen in de smaak bij beleggers. Intel kampte de afgelopen maanden met een zwakkere vraag naar halfgeleiders voor computers en datacenters vanwege de afkoelende economie, maar ziet de vraag nu weer aantrekken. Het aandeel werd beloond met een koerswinst van 3,7 procent. Andere chipbedrijven, zoals Nvidia en AMD stegen tot 2 procent.