De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft met de Russische defensieminister Sergej Sjojgoe ballistische raketten geïnspecteerd die kernkoppen kunnen afleveren. De ontwikkeling van die raketten is door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties met instemming van Rusland en China verboden. Sjojgoe is in Pyongyang vanwege de zogenaamde Overwinningsdag, waarop Noord-Korea het einde van de Koreaanse Oorlog viert.