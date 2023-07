Het is vrij uitzonderlijk dat de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) in actie moet komen vanwege een groot incident op zee. Dat zegt een woordvoerder van de reddingsorganisatie woensdag na de branduitbraak op het vrachtschip Fremantle Highway ten noorden van Ameland. Bij de brand, die woensdagmiddag nog steeds woedt, heeft de KNRM bemanningsleden die in zee sprongen gered.