ASMI aan kop in rode AEX, Philips en Randstad onderaan

ASMI was woensdag de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak, die verlies liet zien. De chiptoeleverancier zag de omzet stijgen in het tweede kwartaal, maar de nieuwe orders daalden met bijna de helft doordat grote chipbedrijven voorzichtiger zijn geworden met hun investeringen in nieuwe productiecapaciteit. Het bedrijf uit Almere handhaafde wel zijn verwachtingen voor het hele jaar. Het aandeel werd ruim 2 procent hoger gezet.