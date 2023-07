Het vuur op het brandende vrachtschip boven Ameland verspreidde zich vannacht zo snel, dat 7 van de in totaal 23 mensen aan boord gecontroleerd in het water zijn gesprongen. Dat vertelde Willard Molenaar van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) tegen de NOS. Molenaar was als schipper van een van de reddingsvaartuigen betrokken bij de reddingsactie.