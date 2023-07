Door brand in een flatgebouw in Utrecht is in de nacht van dinsdag op woensdag een vrouw om het leven gekomen, laat een woordvoerster van de politie weten. De brand aan de Ankaradreef in de wijk Overvecht werd rond 03.20 uur gemeld en de brandweer rukte met meerdere voertuigen uit om het vuur te bestrijden dat woedde in een woning op de vierde verdieping van een flatgebouw van tien hoog.