Twee verkoolde lichamen zijn in de buurt van het vliegveld van Palermo gevonden, meldt het Italiaanse persbureau ANSA. Vermoedelijk zijn de twee mensen omgekomen door de branden die op Sicilië woedden. Eerder op dinsdag was ook al een vrouw om het leven gekomen door de branden. Een ziekenhuis in de Siciliaanse hoofdstad is vanwege de branden deels ontruimd.