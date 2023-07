Alarmcentrales: extreem veel meldingen na noodweer Italië

Na noodweer met forse hagelbuien in Italië zijn bij de Nederlandse alarmcentrales Eurocross, ANWB en SOS International „extreem veel” meldingen over schade binnengekomen. De ANWB zegt dat tot nu toe al zeker tweehonderd mensen schade gemeld hebben aan hun auto. In sommige gevallen komt daar ook nog schade aan de caravan bovenop. SOS International zegt zo’n 150 berichten te hebben gekregen van Nederlanders van wie de auto, camper of caravan zo ernstig beschadigd is dat deze niet meer rijdt.