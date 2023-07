Nederlander (32) vast in internationaal onderzoek cybercrime

Een 32-jarige man blijkt op 18 juli in Barendrecht (Zuid-Holland) te zijn aangehouden in een internationaal onderzoek naar online-identiteitsdiefstal van miljoenen mensen. Dat gebeurde via het criminele handelsplatform Genesis Market dat in april door de Amerikaanse FBI uit de lucht werd gehaald. Op die website werden miljoenen gebruikersprofielen met digitale vingerafdrukken verkocht, waardoor cybercriminelen uit naam van de slachtoffers dingen konden bestellen en rekeningen konden plunderen.