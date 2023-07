Sportbedrijf Adidas verwacht over dit jaar een operationeel verlies te draaien van 450 miljoen euro. Dat is aanzienlijk minder dan de eerder verwachte 700 miljoen euro. Het verlies wordt beperkt doordat Adidas is begonnen met de verkoop van de voorraad Yeezy-sneakers, die over zijn na de verbroken samenwerking met Kanye ’Ye’ West.