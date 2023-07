Mensen in Duitsland hebben in 2022 een recordbedrag van 1,01 miljard euro gedoneerd aan de slachtoffers van de Russische oorlog in Oekraïne. Dit is het hoogste bedrag dat ooit in Duitsland bij een noodsituatie is geschonken, berekende het Duitse instituut DZI in Berlijn na onderzoek bij 74 organisaties.