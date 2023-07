De politie heeft maandag bij een hondenfokker in Langeveen (Overijssel) 25 honden in beslag genomen omdat ze onder erbarmelijke omstandigheden leefden. De labrador-retrievers, negen volwassen dieren en zestien pups, verbleven in een zeer vervuilde omgeving zonder drinkwater. De man heeft een proces-verbaal gekregen, meldt de politie.