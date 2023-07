Belregels voor Ali G. vanuit EBI blijven van kracht

Het wordt de familie van de veroordeelde Ali G. niet makkelijker gemaakt om telefonisch contact met hem op te nemen. De rechter oordeelde in een door G. aangespannen kort geding dat de regels die gelden voor bellen vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught van kracht blijven. G. zit een celstraf uit van negentien jaar en tien maanden voor zijn rol in de afpersingszaak rond fruitbedrijf De Groot in Hedel. Hij wil dat zijn vrouw en kinderen gemakkelijker contact met hem op kunnen nemen in de EBI en startte daarop een kort geding.