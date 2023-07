Een proef waarin de politie, het Openbaar Ministerie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) complexe DNA-profielen vaker vergelijken met de DNA-databank, is succesvol gebleken. Het heeft in twee jaar tijd in meer dan vijftig zaken ervoor gezorgd dat een verdachte in beeld kwam. „De matches waren in zedenzaken, onderzoeken naar schietpartijen, geweldsdelicten, drugsdelicten en ontvoeringen”, meldt het NFI.