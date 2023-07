Minh Nghia V., de 49-jarige verdachte van de dodelijke schietpartij begin dit jaar in Zwijndrecht, wacht nog op een onderzoek in het Pieter Baan Centrum (PBC). Naar verwachting van de officier van justitie gaat dat in oktober gebeuren. Dat kwam naar voren bij de tweede voorbereidende zitting bij de rechtbank in Dordrecht.