De Nederlandse activist Merijn Tinga, ook wel bekend als de Plastic Soup Surfer, is na een surftocht van meer dan een maand aangekomen in Londen om daar het nut van statiegeld te promoten. Hij legde vanuit Oslo (Noorwegen) ruim 1800 kilometer af op een windsurfplank gemaakt van plastic flesjes uit de Theems in Londen, gerecycled piepschuim en schimmeldraden.