Alleen de rechterrijstrook van de A73 bij Groeningen is na het dodelijke ongeval donderdagmiddag nog dicht, de andere rijstroken zijn weer open. De snelweg was eerder tussen Boxmeer en Vlierlingsbeek afgesloten voor verkeer. Een 28-jarige man uit Velp kwam om het leven. Rijkswaterstaat verwacht de laatste rijstrook rond 00.00 uur vrij te kunnen geven, als de vangrail is hersteld, aldus een woordvoerder.