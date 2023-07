Koeriersbedrijf GLS Netherlands heeft door een storing onbedoeld e-mails verstuurd aan naar schatting ongeveer 5000 zakelijke en particuliere e-mailadressen. Daardoor is allerlei informatie gelekt. In de e-mails stond volgens de pakketbezorger voornamelijk informatie over zendingen, met daarbij ook adresgegevens van ontvangers.