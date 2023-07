Bij een explosie aan de Gerrit Rietveldsingel in Diemen (Noord-Holland) is in de nacht van dinsdag op woensdag een ruit uit een woning geblazen. Ook is er op de Piet Mondriaansingel, een paar straten verderop, een auto in brand gezet. Bij de incidenten raakte niemand gewond. De politie houdt rekening met een verband tussen de twee zaken.