Volgens het Curaçaose toerismebureau bezochten nog niet eerder zoveel vakantiegangers het Caribische eiland als in het eerste half jaar van 2023. Het gaat om 272.870 toeristen in zes maanden. Het vorige bezoekersrecord werd gevestigd in 2019 met 237.774 toeristen in de eerste helft van het jaar. Dat is een stijging van 15 procent, aldus het toerismebureau.