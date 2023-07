De 40-jarige man die sinds woensdag vastzit vanwege de vondst van een overleden vrouw in een woning in Vlaardingen, blijft twee weken langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam. De tweede verdachte in de zaak is heengezonden. De twintiger uit Vlaardingen blijft wel verdachte, aldus justitie.