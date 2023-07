De eerste wandeldag van de Vierdaagse was voor 732 lopers te veel, maakte de organisatie dinsdag bekend. Zij zijn onderweg op het parcours door de Betuwe uitgevallen of ze kwamen te laat over de finish in Nijmegen. Dinsdagochtend verschenen al een kleine duizend lopers niet aan de start. Dat betekent dat er nog 41.796 deelnemers aan de Vierdaagse zijn.