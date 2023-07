Veroordeling Oekraïneoorlog na stroeve onderhandelingen op EU-top

Vrijwel alle Latijns-Amerikaanse en Caribische landen die in Brussel waren voor een Europese top veroordelen de Russische oorlog in Oekraïne. Demissionair premier Mark Rutte zegt dat „één of twee landen” uit het samenwerkingsverband CELAC zich niet achter een verklaring van die strekking willen scharen. Wat hem betreft is de top geslaagd. „Het met 60 landen unaniem eens worden is bijna onmogelijk. Zelfs in de EU met 27 is dat bijna onmogelijk”, zei hij bij het verlaten van de top.