Waterschap Rivierenland gaat het drijvende gemaal De Pannerling bij Doornenburg in Gelderland vervangen door een vaste installatie. De Pannerling is een heel belangrijk gemaal voor de waterhuishouding in Nederland in tijden van lage waterstanden, want het gemaal pompt water vanuit het Pannerdensch Kanaal naar de Linge. De Linge is de enige grote watergang in de Betuwe en daarom belangrijk voor landbouwers en fruittelers.