De Overijsselse Statenfractie van de ChristenUnie heeft Gedeputeerde Staten vragen gesteld over mogelijke risico’s van goederenvervoer per trein. „Wij lazen dat de norm van gevaarlijke stoffenvervoer over het spoor Deventer-Hengelo flink is overschreden. Veiligheidsrisico’s en overlast willen wij tot een minimum beperken”, zegt fractiewoordvoerder Reinier Mulder.