Nog geen uitbreiding infrastructuur rond autofabriek Nedcar

De aanpassing van de infrastructuur rond de Limburgse autofabriek Nedcar kan voorlopig niet doorgaan. Drie jaar geleden is afgesproken dat de provincie tientallen miljoenen euro’s reserveert voor de volgens moederconcern VDL broodnodige uitbreiding van de infrastructuur rond de fabriek in Born. De provincie Limburg stelde daarbij een zogenoemd go/no-go-moment vast. Daarbij moet wel aan vijf criteria worden voldaan om het geld uit te keren. Maar nu blijkt dat niet aan alle vijf criteria is voldaan, aldus de provincie.