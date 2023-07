Het is nog niet zeker dat de Europese Centrale Bank (ECB) de rente verder zal gaan verhogen na juli om de inflatie te bestrijden. Dat zei president van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot, die ook een van de beleidsbepalers is bij de ECB, dinsdag tijdens een bijeenkomst van financiële kopstukken van de G20-landen in het Indiase Gandhinagar.