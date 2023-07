De rechtbank doet dinsdag uitspraak in de zaak tegen Alex S., die ervan wordt verdacht het dodelijke middel X aan mensen te hebben geleverd. Volgens het Openbaar Ministerie gingen zeker tien van de mensen aan wie hij het middel leverde vervolgens over tot zelfdoding. S. zou zich daarmee schuldig hebben gemaakt aan verboden hulp bij zelfdoding. Het is de eerste strafzaak over middel X.