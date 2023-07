Uitleg over beslissing hof in zaak-Weski volgt volgende week

Het gerechtshof in Den Haag komt volgende week dinsdag met een motivering over een beslissing in een civiele zaak tussen Inez Weski en de Staat, meldt een woordvoerder van het hof. Het FD schrijft maandag dat vertrouwelijke stukken bij de Rotterdamse advocaat in beslag zijn genomen en dat informatie hieruit beland zou zijn bij de zaaksofficier in de strafzaak tegen Weski, die het vervolgens weer met anderen binnen het Openbaar Ministerie deelde. Dat zou een schending van het verschoningsrecht betekenen.