Waakhond: laat organisaties algoritmes verantwoorden

Organisaties die „serieus persoonsgegevens verwerken” moeten voor, tijdens en na het gebruik van algoritmes en kunstmatige intelligentie (AI) verantwoording over dit gebruik afleggen, als dit grote impact op burgers kan hebben. Daarvoor pleit de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die toezicht houdt op de verwerking van persoonsgegevens. De zogeheten sets van instructies die een computer volgt hebben nog te veel risico’s, concludeert de waakhond in een nieuw rapport. Dan gaat het bijvoorbeeld om het risico op discriminatie, kansenongelijkheid, misleiding en gebrek aan transparantie en uitleg over algoritmes.