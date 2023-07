Activision Blizzard behoorde maandag tot de sterkste stijgers op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat het populaire schietspel Call of Duty ook na de overname van het gamebedrijf door Microsoft blijft verschijnen op de PlayStation-consoles van Sony. Het aandeel Activision won 3,2 procent.